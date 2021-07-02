/638540/رسميا-الزمالك-يعلن--تعيين-عبد-الحميد-الوسيمي-رئيسا-لجهاز-فريق-الطائرة

من هو عبدالحميد الوسيمي الذي تولى رئيس جهاز كرة الطائرة بنادي الزمالك؟

ويعد عبد الحميد الوسيمي أحد أشهر رموز نادي الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية وبجانب تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.

وحصل الوسيمي خلال مسيرته الرياضية على جوائز عديدة، حيث نال 3 أوسمة رياضية من السادة رؤساء الجمهورية بمصر للفوز بكافة ذهبيات المشاركات الإفريقية والعربية ضمن الفريق القومي المصري 1975 – 1985 بالإضافة الى الفوز مع فريق نادي الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

المناصب الذي تولاها عبدالحميد الوسيمي قبل توليه رئيس جهاز كرة الطارة بنادي الزمالك

وسبق للوسيمي وأن تولى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة من أكتوبر 2017 حتى فبراير 2019، كما تولى منصب عضو مجلس إدارة ومشرف فني بالاتحاد المصري في الفترة من 2012إلى 2014، كما تولى منصب رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة في 2010 .

وسبق لعبدالحميد الوسيمي وأن عمل كمحاضر باللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي منذ 1992 حتى يناير ٢٠١٥، بالاضافة إلى خبير الأكاديمية اليابانية للمدربين في الفترة من 2000 إلى 2001.

حصاد بطولات كرة الطائرة للموسم المنقضي

تتضمن أنشطة اتحاد كرة الطائرة في مصر، بطولتين ( الرجال والسيدات)، وهما الدوري المصري وبطولة كأس مصر.

وتمكن فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي من التتويج ببطولة الدوري المصري لكرة الطائرة هذا العام، وذلك بسبب حصد فريق كرة الطائر بالنادي الأهلي (رجال كرة) من حسم بطولة الدوري هذا العام،كما نجح فريق سيدات الفريق الأحمر أيضا من التتويج بنفس اللقب.

فاز رجال الطائرة بنادي الزمالك، ببطولة كأس مصر، بينما توج سيدات الطائرة بالنادي الأهلي بالبطولة.