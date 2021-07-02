فيديو- نشرة الرعاية الصحية: إجراء 150 ألف فحص طبى فى الأقصر وأسوان 

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية السادسة، تحت عنوان "رعاية نيوز"، والتى تتضمن إنجازات وفاعليات الهيئة وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، وكذلك أنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة.





واستهلت النشرة، بالإعلان عن انتهاء فعاليات البرنامج التدريبى لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة والذى شمل تدريب 176 من العاملين بكافة الدرجات الوظيفية على أحدث 10 موضوعات تدريبية من برامج بناء القدرات وتنمية المهارات بما يسهم فى خلق أنظمة عمل إدارية قائمة على الممارسات المهنية والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين وبجودة عالمية كجزء من أهداف رؤية مصر 2030.

كما شملت النشرة، إجراء 150 ألف فحص طبى مجانى ل 15000 مواطن ضمن حملة "اكشف واطمن" التى أطلقتها الهيئة للاطمئنان على صحة المواطنين بمحافظتى الأقصر وأسوان، من محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى نجاح مركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية فى إنقاذ حياة مريض فشل كلوى مزمن بعد إجراء عملية توصيل شريان على شريان عن طريق وصلة صناعية تحت الترقوة، ولأول مرة.

وشملت أيضًا، تخصيص رقم جديد للاستشارات الطبية عن بُعد لتقديم الاستشارات الطبية المجانية لمرضى العزل المنزلى من مرضى كورونا بمحافظة الأقصر ومتابعة حالتهم الصحية، إلى جانب متابعة 600 حالة من حالات العزل المنزلى عن طريق إدارة رضاء المنتفعين بفرع الهيئة فى المحافظة وتقديم الدعم النفسى والتوعية السليمة اللازمة لهم وذلك بالتنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان.

وتضمنت النشرة الإخبارية السادسة، حصول مستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا لمنظمة الاسكوا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كأول مستشفى فى القطاعين الحكومى والخاص يحصل على هذا الاعتماد.

وتضمنت، تهنئة ">الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور جمال رطبة المستشار المالى للهيئة فى إحدى جلسات مجلس النواب للحديث حول أهمية الاستدامة المالية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتقليص الفترة الزمنية وتعميمها بكافة محافظات جمهورية مصر العربية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع فى 10 سنوات من 15 عامًا.

واختتمت النشرة، بانعقاد الاجتماع رقم "40" لمجلس إدارة الهيئة، والذى استعرض خطة تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر والمقرر إطلاقها رسميًا بالمحافظة قريبًا، إضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم "ولاء جمعة" على قسم الحضانات بالمجمع الطبى التابع للهيئة فى الإسماعيلية تخليدًا لذكراها بعد أن وافتها المنية هى وطفلتها إثر حادث سير أليم، وكذلك الموافقة على صرف مكافأة شهر للعاملين بمستشفى النصر التخصصى فى محافظة بورسعيد لجهدهم المبذول فى حصول المستشفى على الاعتماد ومكافأة نصف شهر لكل من ساهم من العاملين بإدارات الهيئة وفرعها بالمحافظة فى الوصول لهذا الإنجاز، وأخيرًا استعراض الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية نتائج زيارته لفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى "Arab Health" 2021 واصفًا إياها بأنها "زيارة ناجحة وبداية النشاط الدولى للهيئة وشراكات مع دول العالم العربى والإفريقى والدولى فى العديد من المجالات والخدمات والرعاية الصحية المتقدمة".

يذكر أن نشرة "رعاية نيوز"، هى نشرة إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن انجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.

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