العين الإمارتي يغلق باب التفاوض مع قطبي الكرة المصرية...تفاصيل

/638537/العين-الإمارتي-يغلق-باب-التفاوض-مع-قطبي-الكرة-المصريةتفاصيل

أعلن مسئولو فريق العين الإماراتي اليوم الجمعة، عن تجديد التعاقد مع المهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإمارتي، ويستمر عقد اللاعب مع فريق العين لمدة 3 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل وينتهي عام 2024، ويعرض دوت الخليج تصريحات اللاعب عقب تجديد تعاقده:

المهاجم التوجولي لابا كودجو يرفض الإنتقال إلى قطبي الكرة المصرية

وعبر المهاجم التوجولي لابا كودجو، عن مدى سعادته بتجديد تعاقده مع فريق العين الإمارتي، قائلا: "أود أ أشكر مسئولو فريق العين على الثقة التي منحوني إياها بتجديد تعاقدي مع الفريق، وسأحول بكل جهدي مساعدة الفريق في الحصول على العديد من البطولات، وسيكون هدفي هو إعاد جماهير فريق العين عن طريق مساعدة الريق في حصد الألقاب".

وأضاف: "الفرق الكبيرة دائما لها أهداف واضحة، وهي حصد العديد من البطولات التي تنافس فيها، حتى وإن تعثر الفريق، فلا بد من بمضاعفة العمل والجهد من أجل الودة مرة أخرى".

الأهلي والزمالك يرغبون في شراء المهاجم التوجولي لابا كودجو

الجدير بالذكر أن المهاجم الدولي التوجولي، ارتبط اسمه خلال الموسم المنقضي بالإنتقال إى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك بسبب رغبة الفريقين في الحصول على مهاجم خلال الفترة المقبل، حيث لم يقتنع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بوالتر بواليا ومروان محسن مهاجمي الفريق، كما لم يقتنع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بمروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض.

وأكد يوسف البلق وكيل أعمال المهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو، أن لاعبه لابا كودجو يرغب في التواجد مع فريق العين الإماراتي ولا يفكر في مغادرته إلا في حالة الإحتراف في ادوريات الأوربية فقط.

الزمالك ينجح في تجدي زيزو والونش

الجدير بالذكر أن إداراة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، لمدة ثلاث سنوات، كما نجحوا في تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق، واحتفل لاعبي الفريق بتجديد اللاعبين، بينما وصل الإتفاق مع فرجاني ساسي إلى طريق مسدود، وذلك بسبب عدم موافقة اللاعب على التجديد للفارس الأبيض، ونشرت العديد من الصحف القطرية عن توقيع الدولي التونسي فرجاني ساسي لفريق الدحيل القطري مقابل 3 مليون دولار في الموسم.