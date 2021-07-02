التشكيل الرسمي لمنتخبي سويسرا وإسبانيا

أعلنا منتخبي سويسرا وأسبانيا تشكيل فرقهم في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، والتي تنطلق بعد قليل في الساعة السادسة مساء.

والفائز من الفريقين سيواجة الفائز من مباراة إيطاليا وبلجيكا في الدور نصف النهائي.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في المباراة.

تشكيل منتخب سويسرا:

حارس المرمى: يان سومر .

خط الدفاع: نيكو إلفيدي – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز .

خط الوسط: سيلفان فيدمر – ريمو فرولر – دينيس زكريا – جيردان شاكيري – ستيفين زوبير .

خط الهجوم: هاريس سيفيروفيتش – بريل إمبولو .

تشكيل منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون .

خط الدفاع: خوردي ألبا – إيمريك لابورتي – باو توريس – سيزار أزبيليكويتا .

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – كوكي .

خط الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا .

كريستيانو رونالدو

ودع كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي بطولة”يورو2020”، وعبر عن حزنه الشديد و تقدم بالإعتذار من الجماهير البرتغالية، وذلك عقب خروج منتخب البرتغال أمام نظيرة بلجيكا بنتيجة 1/0.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، "لم نحصل على النتيجة التى أردناها وتركنا المنافسة فى وقت أقرب مما أردناه، لكننا فخورون برحلتنا، لقد بذلنا جهدا كبيرا لتجديد لقب أبطال أوروبا، وأثبتت هذه المجموعة أنها لا تزال تمنح البرتغاليين الكثير من السعادة".

وأضاف رونالدو في البوست الذى نشره، "كانت جماهيرنا تدعمنا من البداية وحتى النهاية بلا كلل، ركضنا وحاربنا من أجلهم، لنرقي إلى مستوي الثقة الى وضعوها فينا، لم يكن من الممكن الوصول إلى حيث أردنا جميعا ولكن شكرا لكم، ألف مبروك لبلجيكا ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المتبقية في المسابقة، أما نحن فسنعود أقوي".