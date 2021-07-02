انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد الاعدادية تعرف على تنسيق التمريض العسكري بنين وبنات في مصر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنهال الأسئلة يومياً بالسؤال عن تنسيق التمريض العسكري في مصر 2021, وكذلك عن عناوين مدارس التمريض العسكري بعد الاعدادية، حيث يهتم عدد غفير من الطلاب وأولياء الأمور من الجنسين بتنسيق مدارس التمريض العسكري 2021، والتي تفتح طلبات التقديم بعد انتهاء شهادة الاعدادية. وعليه فيحرص محرري موقع “مصر فايف” عن بيان شروط القبول، وعناوين والمدارس، وذلك ضمن الخدمات التي نقدمها لمتابعينا على مدار الساعة.

شروط القبول في مدارس التمريض العسكري في مصر

باتت مدارس التمريض العسكري التابعة لوزارة الدفاع بالقوات المسلحة المصرية، هدفًا حالياً لكثير من أولياء الأمور والطلاب، حيث يكون الالتحاق هو الهدف السامي لهؤلاء، وعليه فقد انتشرت هذه المدارس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وعلى ذلك فأنه يتطلب للاتحاق بهذه المدارس عدة شروط، والتي يعد توافرها في المتقدم شرطاً أساسياً للقبول بها، والتي نتطرق إليها في السطور التالية، وجدير بالذكر أنه تنقسم هذه المدارس إلى مدارس للبنات وأخري للبنين، بالإضافة إلى وجود مزايا عديدة لجميع الطلاب والطالبات، والآن نسرد لكم أهم شروط التقديم للمدرسة، وفق ما تضمنه تنسيق التمريض العسكري 2021, والتي تتمثل في:

– أن يكون المتقدم أبن لأبوين مصورين الجنسية.

– عدم يتخطي عمر الطالب عن 25 عاماً، ولا يقل عن 17.

– حسن السير والسلوك شرطاً أساسياً للقبول.

– عدم الزواج طوال مدة الدراسة.

– أن يتحصل على ما يزيد عن 75%، في اللغة الإنجليزية.

تنسيق التمريض العسكري في مصر 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الدفاع المصرية، عن نتائج تنسيق التمريض العسكري في مختلف المحافظات لهذا العام، والتي يمكنكم معرفتها في السطور التالية:

220 درجة للقبول في محافظة القاهرة.

ويكون الحد الأدنى بمحافظة القليوبية 246 درجة.

محافظة الدقهلية 244 درجة.

الغربية 234,5 درجة.

محافظة الشرقية 252 درجة.

195 درجة بمحافظة الأقصر.

عناوين مدراس التمريض العسكري

يمكنك الآن معرفة عناوين مدارس التمريض العسكري في مصر، حيث يمكنك بعد معرفة تنسيق التمريض العسكري، ومدي تطابق درجات الطالب، مع المدرسة وفقاً لكل محافظة على حدي، الذهاب إلى مقر المدرسة ومعرفة كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة:

– مدرسة مستشفى المنيرة: العنوان 2 شارع نوبار – السيدة زينب.

– تمريض مستشفى أحمد ماهر: العنوان الصاغة، شارع المعز لدين الله.

– مستشفى دار السلام العام: العنوان مصر القديمة، شارع كورنيش النيل – الملك الصالح.

– مدرسة تمريض مستشفى الخازندارة : العنوان شبرا، شارع شيبان – الساحل.

– مدرسة مستشفى حلوان العام: العنوان امتداد شارع رمسيس بالقرب من نقابة التجاريين في العباسية.

مستشفى القاهرة الجديد (مدرسة تمريض): العنوان التجمع الثالث إسكان الشباب القاهرة الجديدة– بالقرب من ميجا مول والجامعة الألمانية.