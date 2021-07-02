خطوة بخطوة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح للقطاع المنزلي، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك بواقع 10 قروش، حيث تعد الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء هي الزيادة الثامنة في أسعار الكهرباء، منذ قيام وزارة الكهرباء بتطبيق خطة رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء، ولهذا فقد أعلنت شركات توزيع الكهرباء بأنه تم إتاحة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، بالإضافة إلى أنه يمكن دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا ودون الحاجة إلى تحصيلها من قبل محصل الكهرباء.

كيفية معرفة وحساب فاتورة الكهرباء لجميع الشركات:-

يمكن لعملاء للمواطنين الراغبين في معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الاستعلام عن قيمتها وذلك عبر الموقع الرسمي لشركات توزيع الكهرباء، كذلك فإن شركات توزيع الكهرباء قد وفرت أيضاً طريقة لدفع قيمة فاتورة الكهرباء الكترونياً عن طريق السداد الإلكتروني، ويمكن الاستعلام عن فاتورة وإدخال البيانات المطلوبة وذلك وفق الطرق الأتية:-

أولاً :- من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:-

الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

الضغط على اسم شركة توزيع الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء.

يتم استيفاء الخانات المطلوبة لمعرفة قيمة عداد الكهرباء.

ثانياً:- من خلال الموقع الإلكتروني لكل شركة من شركات توزيع الكهرباء:-

قامت كل شركة من شركات توزيع الكهرباء بعمل رابط إلكترونياً يمكن من خلاله معرفة قيمة فاتورة الكهرباء وذلك كالتالي:-

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لأي شركة من شركات توزيع الكهرباء:-