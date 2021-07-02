جدة - نرمين السيد - أعلن سعيد عبد المجيد سعيد، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بأسوان، تقدمه باستقالته وجميع أعضاء الحزب بالمحافظة.



جدة - نرمين السيد - أعلن سعيد عبد المجيد سعيد، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بأسوان، تقدمه باستقالته وجميع أعضاء الحزب بالمحافظة.

وأوضح فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن قرار الاستقالة يأتى تضامنا مع نائب مجلس الشيوخ محمد عزمى، قائلا: "حزب لا يقدر شبابه مرفوضة قراراته.. قضى الأمر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تضامنا مع محمد عزمى.. أعضاء حزب الحركة الوطنية بأسوان يتقدمون باستقالتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.