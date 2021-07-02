/638534/النائبة-سولاف-درويش--نجاح-الجمهورية-الجديدة-قائم-على-اتقان-وولاء-المصريين-لعملهم

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها تنظر للجمهورية الجديدة بأمل وايمان، وترى أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس وقوة وصلابة ابناءها، وفى خلال فترة زمنية قياسية ، تحققت التنمية فى كل المجالات من صحة وتعليم ونقل وطرق واستثمار ، وأن من المهم الآن الاستمرار فى العمل بجدية وتحقيق مزيد من الإنجازات.

دوت الخليج

سولاف درويش: أتمنى أن يرى كل مصرى يعمل بضمير فى مجاله

واضافت البرلمانية فى تصريح خاص لـ" دوت الخليج" أنها تتمنى أن ترى كل مصرى يعمل بضمير فى مجاله، وأن يهتم بعمله كمن يعمل فى ماله الخاص، ويكون حريص على اتمام عمله بإتقان وولاء.

وتابعت عضو مجلس النواب، سولاف درويش، حديثها قائلة: إن ثورة٣٠ يونيو مهدت الطريق للحمهورية الحديدة، ووقفت ضد مخططات الإرهاب مع قائد عظيم وشعب قوى ، مؤكدة، ان من كان رئيسه وجيشه قوياً أميناً لا يخشى الصعاب”.

النائبة سولاف درويش تهنئ الشعب المصرى والرئيس السيسي

واختتمت وكيلة لجنة القوى العاملة مهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، داعية من الله أن يحفظ مصر وشعبها .