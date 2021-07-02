/638532/ضم-4-لاعبين-من-الأهلي-في-الأولمبياد-تثير-الجدل-في-القلعة-الحمراء

كشفت اللجنة الاولمبية المصرية عن مصير لاعبي الأهلي في أولمبياد طوكيو المقرر إنطلاقها في شهر يوليو القادم عقب خوض لقاء المارد الأحمر وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم دوت الخليج أن اللجنة الأولمبية حصلت استثناء بخصوص سفر 4 لاعبين من الأهلي عقب مباراة كايزر تشيفز للانضمام للمنتخب الاولمبي.

ومن المقرر أن يعلن شوقي غريب المدير الفني القائمة النهائية المقرر خوضها أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها في شهر يوليو الحالي وبالتحديد خلال ساعات من الأن.

ومع السماح بتواجد 4لاعبين بشكل منفصل عن البعثة الأساسية من النادي الأهلي سيكون هناك جدلا كبيرا حول امكانية ضم ضم سداسي المارد الأحمر ؛ حيث يشارك من لاعبي القلعة الحمراء مع المنتخب الأولمبي ناصر ماهر وطاهر محمد طاهر واحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وصلاح محسن مع تواجد محمد الشناوي، الأمر الذي أثار القلق بين اللاعبين بسبب تخوف البعض من الاستبعاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسات الدوري الممتاز استعداد لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن تعادل الفريق أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق.

تشكيل الأهلي امام بيراميدز وجاء تشكيل النادي الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمر جابر. خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.