/638531/التشكيل-الرسمي-لمباراة-سيراميكا-كليوباترا-وأسوان-في-الدوري-الممتاز

يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع فريق أسوان اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز. استقر ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام فريق أسوان، ويعرض دوت الخليج تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا في موتجهة اليوم:

تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا أمام فريق أسوان في مباراة اليوم يخوض فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عامر عامر في خط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه. في خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا. في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان وجاءت قائمة بدلاء فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي: محمد جمال - طارق سامي - وليد عبد المنعم - عاشور الأدهم - رجب عمران - ضياء قنديل - رجب بكار - أحمد غنيم - مصطفى ميسي. وعلى الصعيد الأخر أعلن أحمد بيبو المدرب العام الذى يتولى مهمة المدير الفني خلفا لرضا عبدالعال المدير الفني السابق والذي تم اقالته، على تشكيل فريقه أمام فريق سيراميكا كليوبارات في الباراة التي تجمع الفريقن ضمن منافسات الجولة الثامنه والعشرين من منافسات الدوري العام. تشكيل فريق أسوان أمام سيراميكا كليوباترا في حراسة المرمى: عمر رضوان في خط الدفاع: أحمد صافي ــ محمد خليفة ــ محمد أسامة ــ عمرو الحلوانى في خط الوسط: محمود شبانه ــ محمد جابر ــ جون افري ــ هيثم الفيل ــ أحمد صغيري في خط الهجوم: سولمون منساه. الجدير بالذكر أن شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا يغيب عن مباراة فريقه اليوم أمام فريق أسولن، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري العام، وذلك حسب ما أعلنه الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا، وأكد رضوان على أن غياب شادي حسين مهاجم الفريق ستكون لمدة ٣ أسابيع وذلك بسبب إصابته بشرخ في إصبع قدمه، ويذكر أن اللاعب خضع لأشعة أمس وأوضحت الأشعة أن إصابة شادي حسين عبارة عن شرخ في إصبع القدم يغيب على اثرها لمدة ٣ أسابيع.

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