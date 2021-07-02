/638530/بنك-القاهرة--عميل-يسأل-هل-بنك-Banque-du-Caire-يقدم-مساعدات-خيرية

بنك القاهرة Banque du Caire من البنوك التي تتعاون مع الكثير من الجهات ولكن بنك القاهرة تعرض لسوء تفاهم من أحد عملائه الذين ظنوا أنه يقدم خدمات خيرية شخصية من خلال علاج المرضى. وجاء هذا التساؤل عبر الصفحة الرسمية من Banque du Caire بنك القاهرة.

دوت الخليج شكوى عميل بنك القاهرة Banque du Caire كتب عميل من بنك القاهرة Banque du Caire عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "هو لو بنك القاهرة بيعمل الخير مثل الجمعيات الخيرية وقادر يشوف واحد مريض وعندو ظروف قاهرى صعبة جدا وعامل قلب مفتوح مرتين". وتابع: "إنشاد سيادتك حد يساعدنى فى مصريف العلاج ودافع مصريف أبناء فى التعليم ياريت حد يرد عليا اكون شاكر لى وافى خدماتوا". رد بنك القاهرة على الخدمات الخيرية رد المسؤول عن صفحة بنك القاهرة على فيسبوك، وقال: "بنعتذر لحضرتك بنك القاهرة لا يقدم مساعدات بشكل شخصي و انما تقدم لجهات رسمية لذا لا يمككنا مساعدة حضرتك.. سائلين الله ان يعفو عن الجميع". رقم بنك القاهرة السريع يسأل البعض عن رقم بنك القاهرة الساخن للتواصل مع خدمة العملاء وهو 16990.

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