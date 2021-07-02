توافق مصرى قبرصى على أهمية خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتفكيك الميليشيات

جدة - نرمين السيد - انعقدت بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، جولة المشاورات السياسية بين مصر وقبرص برئاسة السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير كورنيلوس كورنيلو السكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية.





وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن اللقاء عقد بحضور السفير عمرو حمزة، سفير جمهورية مصر العربية فى قبرص، والسفيرة "كرستينا رافتى" مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية القبرصية، حيث تناولت المشاورات مختلف أوجه العلاقات بين البلديّن وسُبل تطويرها، كما تم تبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

أظهرت الجولة توافق الرؤى حول الطابع الاستراتيجى للعلاقات بين الدولتيّن، كما شهدت توافقاً على مختلف الملفات المطروحة فى ضوء المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والثقافية والحضارية التى تجمع شعبى البلديّن، وتم تناول أيضاً ملفات التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان ووضع إطار شامل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التى جمعت قادة الدول الثلاث فى نيقوسيا فى أكتوبر 2020.

تشاور الجانبان كذلك حول الملفات المهمة والقضايا الإقليمية المطروحة حالياً، حيث عبر الجانب القبرصى عن تقديره البالغ لدور مصر فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، كما شهد الموقف المصرى والقبرصى توافقاً فيما يتعلق بالتطورات فى ليبيا وضرورة انعقاد الانتخابات فى موعدها المقرر وأهمية خروج القوات الأجنبية من الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة هناك.

كما تم أيضاً عرض الرؤية المصرية فيما يخص ملف سد النهضة، حيث أبدى الجانب القبرصى تفهمه ودعمه للموقف المصرى، وحرص الجانبان على تناول أوجه التعاون المتعلقة بملف الطاقة، حيث تم بحث أطر التعاون فى منطقة شرق المتوسط وعلى رأسها منتدى غاز شرق المتوسط والربط الكهربائى.

من ناحية أخرى، عرض الجانب القبرصى آخر تطورات القضية القبرصية، حيث أعاد الجانب المصرى التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لإعادة توحيد قبرص فى إطار احترام قرارات الأمم المتحدة.

وعلى هامش المشاورات، التقى السفير بدر عبد العاطى بكل من "ناتاشا بيليدو" الوزيرة المسؤولة عن ملف الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، و السفير "كيرياكوس كوروس" مدير مكتب الرئيس القبرصى.