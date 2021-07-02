تردد قناة دوت الخليج Tahya Misr TV 2021 اضبطها على النايل سات

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تردد قناة دوت الخليج Tahya Misr TV 2021 يبحث عنها الجمهور الأن خاصًة بعد ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث أن قناة دوت الخليج تعد من القنوات المهمة والتي تناقش قضايا مهمة جدًا سواء اجتماعية أو سياسية لذا نقدم تردد قناة دوت الخليج Tahya Misr TV 2021 في السطور التالية.

دوت الخليج

تردد قناة دوت الخليج Tahya Misr TV 2021

القمر التردد الاستقطاب c معامل الترميز النايل سات 11069 h افقي 3/4 27500

برامج قناة دوت الخليج Tahya Misr TV

تقدم قناة دوت الخليج Tahya Misr TV العديد من البرامج الهامة والحوارية دون أن تكون عنصرية فهي تسعى لتقديم محتوى هادف، كما أن قناة دوت الخليج تقدم بث حي مع أي حادثة أو حدث كبير ليجعل مشاهدي Tahya Misr TV يعيشون الحدث لحظة بلحظة.

تردد قناة دوت الخليج على النايل سات

يسعى موقع دوت الخليج على تقديم تردد قناة دوت الخليج Tahya Misr TV 2021 على قمر النايل سات لمشاهدة برامج حوارية تهدف لمساعدة الجمهور في تثقيفهم من خلال برامج حوارية وغيرها أيضًا من البرامج الخدمية.