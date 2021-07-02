«جوزي بيشك فيا».. زوجة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها في مصر الجديد

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تقدمت ربة منزل بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لاستحالة العشرة بينها وزوجها، بعدما مر على زواجهما سنتين.

دوت الخليج

سيدة ترفع دعوى طلاق

وقالت «منى .م» فى دعواها أمام المحكمة: «تعيش أسرتى فى ظروف معيشية صعبة ما جعلهم يوافقون على زواجى من أول من طرق باب منزلنا، وكان صديق لوالدى يبلغ من العمر 50 سنة، رغم رفضى إلا أن أهلى أجبرونى وأنا شابة فى مقتبل العمر وزوجى أكبر منى بـ 25 عاما، فى محاولة من أهلى لتوفير الحياة الكريمة لأشقائى.

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وأكملت الزوجة «باعنى أهلى من أجل أشقائى، وزوجى يعلم ذلك والذى استغله أسوء استغلال طيلة سنتين بالاعتداء على وتعنيفى وضربى وتعذيبى وإصابتى فى أكثر من موضع ومعايرته لى بسبب إنفاقه عليهم، وعندما كنت أعترض على أى شىء يطلبه يبدأ فى وصلة من الإهانة والاعتداء والضرب، ولكنى صبرت على تلك الإهانات بعدما علمت أنى حامل.

وأضافت: «فور علمه بحملى بطفلين تؤأم، جن جنونه ووجه لى اتهامات باطلة وقرر طردى من المنزل للشارع واتهمنى بالزنا، وأقنع جيرانى بأن الأطفال ليسوا من صلبه، ورفض تسجيلهم بعد ولادتهما، وأقام ضدى دعوى نفى نسب.

وأكدت قائلة: «لم أجد سبيل سوى رفع الدعوى أمام عدالتكم، بعدما ضاقت بى الدنيا فى ظل حربه ضدى، ومحاولة إثباتى حق الطفلين، وتحمل مصروفاتهم بمفردى، وحاولت الانتحار بقطع شريان يدى، وكادت حياتى أن تنتهي بكارثة، لولا مساعدتى من أهل الخير، الذين أعانونى على تحمل صعوبات الحياة.