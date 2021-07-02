/638524/البريد-المصري-ازاي-تحسب-شحنتك-وموعد-استلامها-على-موقع-البريد-المصري

البريد المصري يتيح الأن من خلال موقع البريد المصري خدمة الشحن للمستندات أو شحن البضائع، سواء كان داخل أو خارج مصر، حيث أنه اصبح الأن البريد المصري من خلال موقعه يسهل على العميل عملية الشحن اونلاين.

دوت الخليج شحن المستندات البريد المصري اصغط محلي إذا كان شحن البريد المصري داخل مصر وإضغط دولي إذا كان خارج مصر

حدد اسم المدينة الذي سيخرج منها الشحنة والمتجه إليها الشحنة

حدد فئة مستندات

حدد الوزن والطول والعرض

اضغط بحث

يتم وقتها تحديد موقع استلامها شحن المستندات البريد المصري ادخل على موقع البريد المصري من هنـــــــــــــا البريد المصري والشحن من خلال هذا الموضوع عرضنا طريقة حساب شحنتك على موقع البريد المصري والتي تكون بسهولة أونلاين حيث أنه يتم تحديد الاختيارات بسهولة على موقع البريد المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البريد المصري.. ازاي تحسب شحنتك وموعد استلامها على موقع البريد المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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