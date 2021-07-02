انت الان تتابع تفاصيل خبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 ودخول السحب على 250,000$ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاشتراك في مسابقة الحلم 2021, من أكثر الجمل إستهدافاً في الفترات السابقة، حيث تعد مسابقة الحلم من أقوي وأشهر مسابقات السحب في الوطن العربي، والتي قد تصل قيمة الجوائز إلي 2 مليون دولار. وعليه فقد أعلن أمس نتائج سحب مسابقة الحلم 2021 على جائزة 250.000 ألف دولار، والتي كانت من نصيب المصري المقيم بدولة الإمارات العربية، أحمد محمد ابراهيم. يعرض برنامج الحلم على شاشة قناة ام بي سي، والذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفي الآغا، ويسارع العديد من المواطنين من جميع أنحاء العالم للاشتراك في مسابقة الحلم، وفي السطور التالية نعرض لكم أرقام أشتراك مسابقة الحلم 2021.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، من خلال عدة طرق مختلفة، حيث يمكنك الاشتراك من خلال ارسال رسالة نصية، ويتم ذلك بالرقم الموضح الخاص بدولتك، ثم الكتابة في الرسالة كلمة حلم أو Dream. وأيضاً يمكن الاشتراك من خلال الاتصال على رقم الهاتف المرداف لبلدك، كما أنه في حالة لا يوجد أرقام للاتصال في دولتك، فيمكنك الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموحد للمسابقة، ومن ثم الاجابة عن السؤال الذي يصلك في رسالة على هاتفك، كما بإمكانك الاشتراك عن طريق تحميل التطبيق الإليكتروني “حلم” على الجهاز اللوحي خاصتك.

تردد قناة MBC مصر

من المعلوم أنه تعرض مسابقة الحلم 2021, على سلسلة قنوات MBC المميزة، حيث يتم اعلان مواعيد السحب وأسماء الفائزين من خلالها، بتقديم الاعلامي مصطفي الاغا، وعليه فحرصنا أن ننوه عن تردد قناة أم بي سي مصر، والتي تتمثل في؛

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12322.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

أرقام اشتراك مسابقة الحلم جميع الدول

أرقام المسابقة في مصر:

– Etisalat 95450

– Vodafone 95450

– Orange 95450.

أرقام المسابقة في دولة العراق:

– Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200

أرقام مسابقة الحلم من المملكة الأردنية الهاشمية:

– Orange 98880

– Umniah 98858

– Zain 98858 70

أرقام المسابقة في دولة فلسطين:

– Jawwal 1623

– Wataniya 6750

أرقام المسابقة في سوريا:

– MTN 173

– Syriatel 1736

أرقام المسابقة للاتصال من موريتانيا:

– Mauritel 1559.

أرقام المسابقة في المغرب:

– Inwi 9669

– Orange 9669

أرقام المسابقة في تونس:

– Tunisie Telecom 85988

– Ooredoo 85988

– ORANGE 85988

أرقام المسابقة في الكويت:

– Zain 96922

– VIVA 50640

– GSM 4141

– gsm 4141

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية:

– Mobily 650444

– Zain 755505

– Zain 755505

– Mobily 650444

– LEBARA 313131

– Virgin Mobile 300300

– Thuraya 0088216101074

أرقام اشتراك مسابقة الحلم من الإمارات:

– Etisalat 6070

– Du 3636

أرقام المسابقة في البحرين:

– Batelco 94000

– VIVA 98885

– VIVA 98885

– Batelco 94000

رقم مسابقة الحلم في عُمان:

– GSM 90434.

– والرقم الدولي الموحد: (GSM 0088216101092).

– كما يمكنك النقر على الرابط الرسمي لمسابقة الحلم، ومتابعة كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة للاشتراك.

وجدير بالذكر انه لا يتم ابلاغ الفائز بمسابقة الحلم من خلال الرسائل النصية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يكون التواصل مع الفائز من خلال الهاتف الأرضي على (00971439199999)، أو على رقم الهاتف المحمول (00971562269897)، وذلك عدا بعض البلدان مثل دولتي اليمن وسوريا.