خطوات إضافة المواليد في بطاقات التموين 2021 عبر موقع دعم مصر

نتابع معكم خطوات إضافة المواليد و أفراد الأسرة الغير مقيدين في بطاقات التموين حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية غ=عن فتح باب إضافة المواليد الجدد وذلك بداية من شهر يوليو الجاري إلكترونياً عبر موقع دعم مصر بينما سيتعرض المواطن للعقوبة بإلغاء بطاقة التموين بشكل نهائي والمسائلة القانونية في حالة ثبوت أية تزوير في الأوراق الرسمية، كما وقد أعلنت الوزارة أيضاً عن رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين المتقدمين لبطاقات التموين إلى 2400 جنيه.

إضافة المواليد في بطاقات التموين 2021 عبر موقع دعم مصر

يقوم المواطن بتسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر.

النقر على زر إضافة المواليد ليظهر لك مربع تقوم فيها بإدخال رقم البطاقة التموينية.

الضغط على زر التالي.

اختر كل من المحافظة والمنطقة والإدارة التموينية التابع لها هذا المستفيد.

اختير مكتب التموين في المنطقة التي يسكن فيها صاحب تلك البطاقة.

ذكر اسم مقدم السلعة التموينية والمكان الذي يتم من خلاله صرف منه السلع التموينية.

النقر على أيقونة التسجيل ومن ثم كتابة الرقم القومي للمواليد والأفراد الجدد والضغط على زر الحفظ.

كما ويمكنكم أيضاً إضافة المواليد الجديد على البطاقة التموينية عبر موقع مصر الرقمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

النقر على زر التموين.

اضغط على أيقونة ضم أفراد أسرتي.

اكتب كل من رقم الهاتف المحمول ورقم البطاقة من الرابط التالي.

تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمواطن المستفيد.

كتابة الرقم القومي الخاص بأفراد الأسرة الغير مقيدة على بطاقات التموين وكذلك المواليد الجديدة.

وبهذا أصبح الأمر سهل جداً بالنسبة للمواطنين حيث إضافة المواليد الجديد بشكل إلكتروني من خلال موقع بوابة مصر الرقمية التي أتاحته وزارة التموين لكافة المواطنين حيث التسجيل من المنزل ومن دون النزول وحدوث التكدس والازدحام في ظل الأوضاع الحالية للبلاد.