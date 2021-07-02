الكشف عن مواعيد الموسم الجديد من مسابقة دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواعيد الموسم الجديد من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، حيث بدأت بالفعل مرحلة التصفيات إلى دور المجموعات، حيث انطلقت في منتصف يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم.

وأعلن يويفا عبر موقعه الرسمي مواعيد الموسم بأكمله بدايةٍ من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، والتي سُتقام في روسيا، بملعب "كريستوفسكي"، بمدينة "سانت بطرسبرج" الروسية.

وفيما يلي مواعيد دور المجموعات

14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

مواعيد دور الـ16

15/16 - 22/23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16.

8/9 - 15/16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ 16.

مواعيد دور ربع النهائي

5/6 أبريل 2022، مباريات ذهاب دور ربع النهائي.

12/13 أبريل 2022، مباريات إياب دور ربع النهائي.

مواعيد دور نصف النهائي

26/27 أبريل 2022، مباراتي ذهاب نصف النهائي.

3/4 مايو 2022، مباراتي إياب نصف النهائي.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022

28 مايو على ملعب "كريستوفسكي" في سانت بطرسبرج.