السكة الحديد: وفاة سائق سيارة نقل بعد اقتحام منفذ الجزيرية فى قنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اقتحام سيارة نصف نقل رقم "9158 ه ط س"، منفذ الجزيرية بكم 602/800 بين المخادمة والجزيرية، والذى يعمل بأجراس وأنوار ومعين عليه خفير وعسكرى مرور، فى أثناء مرور القطار رقم 90/ 2498 أكسبريس القاهرة - أسوان.





وأوضح بيان صحفى، أن الاقتحام أدى إلى اصطدام السيارة بالقطار ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر تنك سولار جرار القطار.

وأشارت الهيئة، إلى أنه فى تمام الساعة 11.00 ظهر اليوم الجمعة الموافق 2 / 7 /2021 تم رفع السيارة وخلو الخطوط، حيث تم ضم الإمداد الساعة 11.25 وقام الساعة 11.30 متجاوز 55 دقيقة، ونتج عن ذلك تأخير عدد 5 قطارات بمتوسط تأخير 40 دقيقة.

وأهابت الهيئة، بقائدى المركبات ضرورة توخى الحذر والالتزام بتعليمات السكة الحديد والتعليمات المرورية أثناء عبور خطوط السكك الحديدية للحفاظ على أرواحهم وسلامة مسير القطارات.