وأوضح بيان صحفى، أن الاقتحام أدى إلى اصطدام السيارة بالقطار ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر تنك سولار جرار القطار.
وأشارت الهيئة، إلى أنه فى تمام الساعة 11.00 ظهر اليوم الجمعة الموافق 2 / 7 /2021 تم رفع السيارة وخلو الخطوط، حيث تم ضم الإمداد الساعة 11.25 وقام الساعة 11.30 متجاوز 55 دقيقة، ونتج عن ذلك تأخير عدد 5 قطارات بمتوسط تأخير 40 دقيقة.
وأهابت الهيئة، بقائدى المركبات ضرورة توخى الحذر والالتزام بتعليمات السكة الحديد والتعليمات المرورية أثناء عبور خطوط السكك الحديدية للحفاظ على أرواحهم وسلامة مسير القطارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد: وفاة سائق سيارة نقل بعد اقتحام منفذ الجزيرية فى قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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