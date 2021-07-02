«الهجرة» تصدر العدد الـ30 من مجلة «مصر معاك»

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الثلاثين من مجلة "مصر معاك"، نستعرض فيها إسهامات المصريين بالخارج فى بناء الوطن منذ انطلاق الوزارة فى سبتمبر 2015 وحتى 30 من يونيو 2021م، والذى يوافق احتفال البلاد بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، التى أعادت مصر إلى البناء والتنمية لنشهد معا هذه الإنجازات التاريخية فى كل المجالات.





كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها جهود الدولة فى محاربة الهجرة غير الشرعية والمشروعات التى تم إطلاقها وتدريب الشباب مهنيا بالتعاون مع مؤسسات الدولة. وتستعرض صفحات المجلة رحلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التى نجحت أن تجذب المئات من علماء وخبراء مصر بالخارج فى العديد من التخصصات، ليشاركوا فى المشروعات القومية، إذ توضح أبرز الإنجازات التى أسهم فيها علماؤنا وخبراؤنا بالخارج على مدار هذه السنوات. وتبرز المجلة إسهامات المصريين بالخارج فى الاستثمار والترويج للمنتجات المصرية، بجانب دورهم فى الاستحقاقات الدستورية المختلفة. وفى هذا العدد أيضًا، دور وزارة الهجرة فى الحفاظ على الهوية المصرية ومستجدات مبادرة "اتكلم عربى" وملتقيات أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، وجهود مركز وزارة الهجرة للحوار لأبناء المصريين بالخارج "MEDCE" والمجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالى: https://bit.ly/2V0nyLp

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