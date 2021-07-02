وزير الزراعة: 92% نسبة الاستجابة وإنجاز الشكاوى خلال عام

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة استقبلت 11.832 شكوى خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة إلى 10.924 شكوى منها بنسبة إنجاز 92,25%.





وقال وزير الزراعة، فى بيان اليوم، أنه توجد 908 شكاوى مازال جارى التعامل معها من قبل الوزارة، وذلك وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم حسم 1.451 شكوى خلال نفس الفترة كانت متراكمة لدى وزارة الزراعة منذ سنوات سابقة، كما أن هناك 79 جهة فرعية تابعة للوزارة، منها 60 جهة قامت بإنجاز أكثر من 80% من الشكاوى، و19 جهة حققت نسبة إنجاز 100% من الشكاوى الواردة إليها.

وأكد القصير أكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم.

ووجه الوزير الشكر إلى قيادات وزارة الزراعة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد فى سرعة الاستجابة وإنجاز الشكاوى من أجل الوصول بها إلى نسبة 100% لجميع القطاعات التابعة.

كما أشاد السيد القصير بالجهات الـ 19 التى أنجزت جميع الشكاوى الواردة إليها وفى مقدمتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والإدارة المركزية للحجر الزراعى وقطاع الزراعة الآلية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وبعض مديريات الزراعة فى المحافظات.

من جانبه، أشاد طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الزراعة ، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا فى تعامل الوزارة مع الشكاوى خلال الفترة الأخيرة سواء من حيث نسبة الإنجاز أو سرعة الاستجابة.

كما أكد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بتلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين، وسرعة فحصها والاستجابة لها، لتعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة.

يذكر أن وزير الزراعة، طلب من مدير منظومة الشكاوى الحكومية تقريرا حول تعاون قطاعات الوزارة مع المنظومة ومدى تفاعلها مع شكاوى المواطنين من أجل المتابعة المستمرة لأداء هذه القطاعات وتطويرها.