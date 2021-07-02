إنفوجراف- افتتاحات واجتماعات.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بأن يكون يوم الخميس 1 يوليو 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الأربعاء 30 من شهر يونيو 2021، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعى قرار بشأن الاتفاقيتين الموقعتين بين الحكومتين المصرية والألمانية فى القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021، الأولى تخص التعاون المالى لعام 2019، والثانية تتعلق بالتعاون الفنى لعام 2019.



وشمل الموافقة على تعديل مسار إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بحيث تكون إقامة المعرض فى متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس فى الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022، ومتحف "دى يونج" بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا فى الفترة من 20 أغسطس 2022 وحتى 22 يناير 2023، وقاعة "لافيليت" بباريس فى الفترة من 1 أبريل 2023 وحتى 17 سبتمبر2023، والمتحف الأسترالى بمدينة سيدنى بأستراليا فى الفترة من 25 نوفمبر 2023 وحتى 19 مايو 2024.

كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على طلب سفر إحدى القطع الأثرية للعرض فى الجناح المصرى بمعرض "إكسبو دبى 2020"، إذ تم اختيار أحد التوابيت المكتشفة حديثا "بدون مومياء" بسقارة لعرضها بالجناح المصرى بالمعرض، بالإضافة إلى الموافقة على طلب محافظة القاهرة بالتصرف بالبيع لقطعة أرض بمساحة 3230.29 م2 بالمنطقة الصناعية بالحى السادس بمدينة نصر، والتى تشغلها شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وذلك فى ضوء مدى أهمية هذه الأرض بالنسبة للشركة، لتشجيع الاستثمار ودعم أنشطة الصناعة لتحفيز الاقتصاد.



وشملت القرارات أيضا الموافقة على طلب شراء أجهزة معملية لزوم أعمال الأبحاث الخاصة بمشروع التميز للبنوك الحيوية والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام، بكلية الطب بجامعة عين شمس، عن طريق الاستيراد من الخارج، فى حدود خمسة ملايين جنيه، هذا بالإضافة إلى الموافقة على طلب قيام كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، بشراء مشتملات "Wave Guard Original Caps" لزوم جهاز رسم المخ "EEGO Sport" عن طريق الاستيراد من الخارج بما يعادل مبلغ 100 ألف جنيه تقريباً، وذلك لعمل أبحاث علمية بالمشاركة مع قسم الأعصاب بكلية الطب بالجامعة، مما يعود بالفائدة على ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبالإضافة إلى ما سبق، تضمنت القرارات أيضا الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية للأنفاق بإسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعى خطى المونوريل "العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر"، إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتغذية الخطين.



وإلى جانب ذلك، تمت الموافقة على طلب استصدار ترخيص البناء لمبنى محطة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة سيدى عبد القادر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، كونه مشروعاً خدمياً يفيد المواطنين، فضلاً عن الموافقة على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين فى استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادى 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين.

وتمت الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية، والبولندية، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، بما يستهدف تيسير دخول وخروج سفر مواطنى البلدين من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية، وفقاً للقوانين المطبقة فى البلدين.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية فى مختلف المحافظات، وذلك بحضور وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، ومستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ورئيس هيئة الدواء المصرية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لاستعراض مقترحات البرنامج القومى لتعميق الإنتاج المحلي، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ونائب رئيس بنك مصر، والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للبدء فى إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزيرى التعليم العالى والبحث العلمي، والمالية، ورئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، ومسئولى وزارة المالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعى، إذ تم استعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العراق، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

إلى جانب ذلك فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا مع وزير السياحة والآثار، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل حركة السياحة الوافدة، والاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر، بالإضافة إلى عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة سبل جذب سياحة اليخوت، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، بحضور وزراء السياحة والآثار، والمالية، والنقل، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إرسال سيادته برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، إذ عبر رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهانى القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس السيسي، بالتوفيق والسداد دومًا لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.

كما شملت الأنشطة أيضا، متابعة رئيس مجلس الوزراء أعمال الإزالات بمنطقة "بطن البقرة" بالفسطاط بحى مصر القديمة تمهيدا لتطويرها، وذلك برفقة وزيرى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والرئيس التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى تفقد سيادته أعمال تطوير مجمع محاكم مصر الجديدة، إذ أثنى على الجهود المبذولة لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، وذلك برفقة وزير العدل، ومحافظ القاهرة، وبحضور عدد من مسئولى الوزارة، ورؤساء المحاكم.

كما افتتح رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت شعار "فى القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، وذلك برفقة وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.