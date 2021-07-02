/638505/موسيماني-يطالب-لاعبو-الأهلي--بالتركيز-في-مباراة-سموحة

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وطالبهم بالتركيز في مباراة سموحة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، والتركيز على تصويب الأخطاء؛ لتلافيها وتجديد دوافع اللاعبين، والعمل على رفع الجانب المعنوي قبل مواجهة سموحة.

وطالب موسيماني اللاعبين بضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأكد المدير الفني على ضرورة التركيز في مباراة سموحة للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات في مسابقة الدوري، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على مسابقة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨ في بطولة الدوري الممتاز.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس