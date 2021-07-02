/638507/بوابة-مصر-الرقمية-لإضافة-المواليد-الجدد-على-موقع-وزارة-التموين-دعم-مصر

يبحث المواطنون عن بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد على موقع وزارة التموين دعم مصر حيث أن بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد وموقع وزارة التموين وضعت شروطًا جديدة طبقًا للقرار المعدل رقم 62 لسنة 2021 لاستخراج بطاقات تموين للمواليد الجدد بواقع 2400 جنيه مرتب بدلًا من 1500. ولهذا بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد له خطوات نرصدها في السطور التالية.

دوت الخليج طريقة الدخول على بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد سهلة وهي البحث من خلال جوجل على بوابة مصر الرقمية والدخول من هنـــــــــــــا موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد بالخطوات اضغط على سجل حساب جديد

سجل الرقم القومي لمالك البطاقة التموينية

كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية أسفل صورة البطاقة

كتابة اسم الوالدة في الأسم الأول

اضغط على خدمات التموين

اضغط على إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيًا

اضغط على خيار ابدأ الخدمة

اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته على بطاقة التموين رباعيًا

ادخل الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

اختر صلة القرابة سواء كان ابن أو ابنة

اختر الصفة وهي ضم أبناء ثم الضغط على خيار إضافة موقع بوابة مصر الرقمية موقع بوابة الخدمات الحكومية هي منصة تقدم عدد من الخدمات الحكومية الرقمية بشكل سهل وذلك عبر التحول الرقمي للبنية المعلوماتية في مصر كما أن هناك من موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد يمكنك تحميل تطبيق بوابة مصر الرقمية باسم الخدمات الرقمية واستخدامه على الأجهزة الحديثة فى الوقت الحالى وكذلك الـ Iphone قريبًا، وتسجيل الدخول باستخدام رقمك القومي ورقم المحمول على موقع وزارة التموين، والذى يجب أن يكون مسجلاً باسم الشخص المسؤول عن التموين.

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