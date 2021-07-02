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الحكومة تنفى إيقاف بطاقات الائتمان لمستفيدى "تكافل وكرامة" ‏

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وعدم ‏قدرتهم على صرف المعاشات اعتباراً من يوليو 2021‏.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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