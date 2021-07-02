/638501/غياب-ثنائي-بيراميدز-عن-مواجهة-إنبي-القادمة-تفصيل

يفقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعبيه رمضان صبحي ونبيل دونجا في مباراة إنبي المقبلة بالدوري الممتاز، بسبب الإيقاف بالنسبة لرمضان وحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي الأخيرة، بينما تعرض نبيل دونجا للطرد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت أحداث المباراة التي إقيمة بين النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2/2 بالتعادل الإيجابي، في تمام الساعة التاسعة مساء امس ، علي ستاد الاهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.

خضع 5 من نجوم الأهلي وبيراميدز لكشف المنشطات، عقب انتهاء مباراة الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على إستاد السلام.

خضع 3 لاعبين من نادي بيراميدز و2 من الأهلي لكشف المنشطات، وهم: نبيل دونجا لاعب بيراميدز. محمد حمدي لاعب بيراميدز. عمر جابر لاعب بيراميدز. علي معلول لاعب الأهلي. رامي ربيعة لاعب الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز التسجيل في شباك الأهلي، في الدقيقة «47».

وسجل حسين الشحات لاعب الأهلي هدف التعادل في شباك بيراميدز، في الدقيقة «50».

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام بيراميدز في الدقيقة 62.

وسجل محمود «كهربا» هدفًا ثانيًا للأهلي في شباك بيراميدز في الدقيقة 81.

وأدرك إيريك تراوري التعادل أمام الأهلي بهدف مثير في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع.

وفي الشوط الأول، ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفًا للأهلي في شباك بيراميدز بداعي التسلل سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 25.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثالث بجدول الترتيب من 20 مباراة، في المقابل رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 35 بالمركز الثامن من 23 مباراة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 61 من 27 مباراة