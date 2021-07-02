إنفوجراف- زيارات ميدانية ولقاءات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامى للوزارة، وقناة مصر الزراعية.



وتصدر الانفوجراف اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانيى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشؤون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام، حيث تناول الاجتماع متابعة المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعى "الدلتا الجديدة"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان فى مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع فى المراحل التالية المستقبلية، إذ يضم المشروع فى نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".



وأشار الحصاد الأسبوعى للوزارة، إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك بحضور كل ن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس هيئة سلامة الغذاء وهيئة الخدمات البيطرية ووزارة البيئة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، وشهد الاجتماع استعراض أخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومى لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لحوالى 150 مجزرا على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، فضلا عن الحوار المفتوح الذى عقده مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس ونخبة من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس، إذ أكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير غذاء صحى وآمن ومستدام.

وترأس وزير الزراعة، هذا الاسبوع اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية لاعتماد الميزانية العمومية عن العام المالى 2019/ 2020 وكذا اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى 2021/ 2022، كما أصدر وزير الزراعة، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، الدكتور محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديرى مديريات الزراعة كل فى موقعة.



كما استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بمقر وزارة البترول، إذ بحث الوزيران مجالات التنسيق بين الوزارتين لدعم التعاون فى منظومة صناعة الاسمدة للمساهمة فى توفير الاسمدة الازوتية التى يتزايد عليها الطلب محليا فى ظل نمو الحاصلات الزراعية، كما أعلن وزير الزراعة، موافقة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها الاثنين الماضي، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، كما أعلن وزير الزراعة موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها فى مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى استعداد كل قطاعات الوزارة والهيئات الخدمية التابعة لها، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ تم تكليف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، بالغاء الاجازات والراحات لمهندسى حماية الأراضى، والمرور الدائم لمشرفى الاحواض، لمنع اى تعدى على الاراضى الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها والإزالة الفورية فى المهد، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، كما كلف الوزير مركزى البحوث الزراعية والصحراء بتكثيف العمل البحثى المشترك لخدمة القطاع الزراعى وزيادة المردود الاقتصادى للبحوث التطبيقية من خلال استنباط هجن مصرية من تقاوى الخضر أو المحاصيل الحقلية لتحقيق طموحات الدولة المصرية من العمل الزراعى وتطوير اقتصاديات هذا القطاع الحيوى.



وفى هذا الإطار، زار د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية وأمينا عام المركزين، محطة بحوث مريوط بالاسكندرية، وبحثوا مجالات التنسيق وأوجه التعاون بين المركزين ومتابعة إنتاج هجن للطماطم بمحطة بحوث مريوط والتى تشرف عليها الدكتورة زينب السقا أستاذ تربية الخُضر بمريوط.

كما تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن مشاركته ممثلا للوزارة ضمن الوفد المصرى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة فى فاعليات اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الروسية، والتى عقدت فى موسكو خلال يومى 23-24 يونيو الجاري، وذلك فى ضوء تعزيز التعاون المشترك مع روسيا الاتحادية فى مجال الحجر البيطرى والزراعى.

وخلال هذا الاسبوع واصل قطاع الإرشاد الزراعى، برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشاطه المكثف من خلال الادارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل والارشاد الزراعى، لتقديم الدعم الفنى للمزارعين، فى المحافظات المختلفة، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة التواصل مع المزارعين فى الحقول لنقل التوصيات الفنية والممارسات السليمة اليهم، حيث تم القيام بزيارات ميدانية بقرى 4 محافظات، للتواصل مع المزارعين لتقديم الدعم الفنى لهم، كما قام الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور صفى الدين متولى- نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور حسام شوقى – نائب رئيس المركز للمحطات البحثية ، ومجموعة من القادة والإداريين بالمركز بعمل زيارة لمحطتى القنطرة وبالوظة وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من توفير المناخ المناسب للعمل فى تلك الظروف للسادة الباحثين والعاملين، وقام الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يرافقه المهندس ثابت السويفى رئيس الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل بالهيئة بجولة تفقدية بالمفرخ السمكى بمنطقة العباسة بمحافظة الشرقية وذلك للوقوف على أعمال التطوير بالمفرخ، إذ مرَّ على كل الأحواض السمكية ومتابعة تطورات العمل، ووجه بأخذ عينات من أحواض الاستزراع والزريعة.

كما تم تنفيذ 4 مدارس حقلية إرشادية للنخيل فى محافظة المنيا بالتنسيق مع المعمل المركزى للأبحاث وتطوير النخيل، وذلك من خلال فرع المعمل بمحافظة المنيا ودوره للقيام بالعمل الإرشادى بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى ابمتصدع فى الماشية، حيث تم على مدار اول يومين للحملة تحصين أكثر من 385 ألف جرعة، على النحو التالى 196 ألف و594 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 114 ألف و88 رأس أبقار، 63 ألف و877 رأس جاموس، 15 ألف و652 رأس أغنام، 2.977 رأس ماعز"، وتحصين 188 ألف و621 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم " 107 ألف و98 رأس أبقار، 62 ألف و777 رأس جاموس، 15 ألف و652 رأس أغنام، 2.977 رأس ماعز، 117 راس جمال".



وبمناسبة قرب حلول عيدالأضحى المبارك، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مجموعة من التوصيات الهامة للمواطنين عند شراء الأضحية، كما صدرت التعليمات بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة لبيع الأضحيات.

وتلقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، تقريرا من المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الادارة المركزية للتشجير، حول ماتم من أعمال رفع الكفاءة بالغابات الشجرية التابعة للادارة، كما استعرض جهود الادارتين المركزيتين للبساتين والارشاد الزراعى فى المرور والتواصل مع المزارعين فى المحافظات المختلفة.

كما تم الاتفاق مع مُمثلى الإدارة البيطرية بدولة روسيا على تبادل المتطلبات الصحية البيطرية وكذلك البيانات الخاصة بمستجدات الوضع الوبائى للثروة الحيوانية فى كلا البلدين وتبادل الخبرات فى مجال تقييم المخاطر مع دراسة الشهادات الصحية البيطرية للمنتجات ذات الأصل الحيوانى بين الجانبين وأيضا ‏اعتماد المُنشآت المصدرة لمنتجات الأسماك والشهادات الصحية ذات الصلة والبدء فى تبادل منتجات الأسماك بين البلدين.

كما قامت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة فى 13 محافظة وهى "الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية" إذ نفذت الحملة مرورا وتفتيشا على 230 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات خلال شهر يونيو وتم رصد 85 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، كذلك نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية إلى مرسى مطروح بمنطقه القطرانى أيام 28 و29 يونيو وبالتعاون مع مؤسسه مصر الخير وبتمويل من البنك الاهلى وذلك تنفيذا للبرتوكول الموقع بين مؤسس مصر الخير ومعهد بحوث التناسليات وتم خلال أعمال القافلة فحص علاج الأمراض الباطنيه والتناسلية لـ 1.741 من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار والقيام بالأعمال الإرشادية لصغار المربيين فى مجال رعايه وتغذيه الحيوان.

وخلال هذا الاسبوع نفذ المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، برنامجا تدريبيا تحت عنوان "التحقق من صحة طرق التحليل وحسابات اللايقين لنتائج معامل الإختبار"، وذلك فى إطار دوره التدريبى لنقل الخبرات وتنمية مهارات العاملين فى القطاع الخاص فى هذا المجال، كما نفذ المعمل بالتعاون مــع المجلس التصديرى للصناعــات الغذائية بعقد ندوة تحت عنوان: "الأغذية المصنعة ومعايير سلامة وجودة الغذاء" وذلك بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء "باستخدام تقنية زووم"، كما قام الدكتور محمد سليمان- رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ولاء شتا- رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF وبحضور الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون البحوث بتفقد المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات وكان فى استقبالهم أ.د. هند عبد اللاه- مدير المعمل. كما استقبل المعمل هذا الاسبوع أكثر من 5.000 آلاف عينة من الجهات الرقابية والعملاء وإصدار شهادات بنتائج هذه العينات.