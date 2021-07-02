التعليم العالى: تأسيس مراكز لتأهيل الطلاب لسوق العمل فى 5 جامعات

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمى والمدير التنفيذى لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، حول قيام وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى بالتعاقد مع عدد من الجامعات الحكومية على إنشاء مراكز دعم وتأهيل طلاب التعليم العالى لريادة الأعمال وسوق العمل (الدورة الأولى).





وتهدف المراكز إلى تلبية متطلبات سوق العمل من مهارات خريجى مؤسسات التعليم العالى، وكذا تنمية المهارات الذاتية، ودعم التفكير العلمى، والإبداعى من خلال إعداد دراسات تحديد الفجوة بين مهارات الخريجين الحالية ومتطلبات سوق العمل على المستوى المحلى، والإقليمى، والدولى، والعمل على استيفائها من خلال تصميم وتنفيذ برامج متميزة لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، وأيضًا خلق قنوات تواصل مع الهيئات الأكاديمية وجهات التوظيف للمساهمة فى تدريب وتوظيف الطلاب والخريجين، وذلك فى إطار خطة وزارة التعليم العالى بتطوير المنظومة التعليمية للوصول إلى قدرة مؤسسية وجودة أكاديمية ومؤسسية مقننة تؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فى قدرة الخريجين على المستوى القومى والإقليمى والدولى.

وأوضح التقرير، وفقا لبيان صحفى، أن الدورة الأولى تهدف إلى استحداث وتأسيس مراكز لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل تابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية لدعم المؤسسات التعليمية، لإعداد دراسات منهجية عن احتياجات سوق العمل من المهارات المهنية، ومهارات التوظيف، وريادة الأعمال، وذلك بإعداد وتنفيذ خطة للتوعية والنشر وجذب الطلاب للالتحاق بأنشطة الوحدة، وكذلك تصميم برامج وحزم تدريبية لتنمية مهارات الطلاب للالتحاق بسوق العمل.

ومن جانبه، أكد سيد عبد القادر مدير إدارة دعم التميز بوحدة إدارة المشروعات، أن وحدة تطوير المشروعات قد أنهت إجراءات التعاقد على تنفيذ المشروع فى 5 جامعات هى (المنصورة، وكفر الشيخ، وبنها، ودمنهور، وقناة السويس)، بإجمالى تمويل قدره نحو 7.5 مليون جنيه، وذلك لتأسيس مراكز لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل تساعد على إنشاء قنوات تواصل بين جهات التوظيف ووحدات الخريجين بالمؤسسات التعليمية لعقد لقاءات التوظيف وتوفير فرص العمل، وكذلك عقد اتفاقيات مع الهيئات الأكاديمية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية للمساهمة فى تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأوضح الصاوى أحمد خبير الجودة والاستشارى بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى أن هذا المشروع يعد استكمالاً لدور الوحدة فى دعم مشروعات التميز لمؤسسات التعليم العالى مثل المشروعات التنافسية، والتى تهدف إلى ضمان الاستدامة فى نظم التطوير الذاتى فى المجالات التعليمية، والبحثية، والخدمات المجتمعية، والبيئية، وكذلك المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى، والتى تهدف بشكل مباشر إلى تشجيع الأفكار، والمبادرات المبتكرة، والمبدعة الهادفة، بالإضافة إلى توفير تعليم جامعى متميز ينعكس بشكل مباشر على قدرة الخريج على المنافسة فى سوق العمل.