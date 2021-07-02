/638497/أيمن-أشرف-يعود-لحسابات-موسيماني-فى-مباراة-الأهلي-وسموحة

يستعيد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جهود لاعب الفريق أيمن أشرف فى مواجهة سموحة المقررإقامتها في تمام الساعة لها التاسعة مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمعهما على استاد الإسكندرية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

فيما غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1 فى مايو الماضى.

انتهت أحداث المباراة التي إقيمة بين النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2/2 بالتعادل الإيجابي، في تمام الساعة التاسعة مساء أمس، علي ستاد الاهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز غبراهيم عادل لاعب الفريق، بينما تعادل حسين الشحات للنادي الأهلي في الدقيقة ال50، واحرز الهدف الثاني للمارد الاحمر محمود كهربا مهاجم الأحمر.

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يسجل الهدف الأول في الدقيقة ال47 من أحداق اللقاء عن طريق رمضان صبحي، ويأتي التعادل من النادي الأهلي بعدما احرز حسين الشحات هدف الهدف الأل للمارد الأحمر في الدقيقة ال49.

تدخل قوي يمن رامي ربيعه مدافع الأهلي علي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في الدقيقة ال57.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.