وزير التنمية المحلية يبحث مع برنامج الأغذية العالمى ملفات التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - عقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع آلاء الزهيرى مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.





وقدم محمود شعراوى، خالص شكره لبرنامج الأغذية العالمى للجهود التى يقوم بها فى دعم مشروعات وبرامج عمل الدولة والوزارة فى مختلف المحافظات خاصة فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج .

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة للتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين العاملين فى مصر لتحقيق نقلة نوعية فى مختلف المحافظات المصرية، مؤكدا اهتمام الوزارة بتعزيز علاقات مصروالدول الإفريقية فى مجالات التنمية المحلية كمحور مهم لدعم العمل الإفريقى المشترك خصوصا على مستوى المدن والمحافظين المنتخبين على الصعيد الإفريقى إذ تتشارك تلك المدن مع القاهرة فى مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها فيروس كورونا وكذا البنية التحتية والنقل والزيادة السكانية وغيرها من التحديات التنموية.

وهنأت الزهيرى، وزير التنمية المحلية والعاملين بالوزارة على المستوى المتميز الذى ظهر خلال استضافة الوزارة ومحافظة القاهرة لإجتماعات الدورة 25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وما شهده من توقيع اتفاقية مقر إقليم شمال إفريقيا بالقاهرة.

وأكدت مسؤولة برنامج الأغذية العالمى، أنها شهدت مع شركاء التنمية الذى شاركوا فى هذه الاجتماعات على المستوى الراقى للتعامل مع الملف الإفريقى بوزارة التنمية المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية، إذ أصبحت القاهرة مقصدا للكوادر المحلية الإفريقية للحصول على دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا رؤساء المدن والمحافظين الأفارقة للمشاركة فى بعض الفاعليات المهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين المدن المصرية ونظيرتها الإفريقية، مؤكدة استعداد برنامج الأغذية العالمى على التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الدعم الفنى اللازم لتوثيق ودعم علاقات مصر بقارتها الإفريقية من خلال الدور الهام والحيوى الذى تقوم به الوزارة فى إطار دعم العلاقات مع وزراء التنمية المحلية بإفريقيا أو من خلال المدن الإفريقية.

وتناول الاجتماع أيضا متابعة أخر المستجدات الخاصة بإنشاء "البوابة الجيومكانية" لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية والتى تهدف إلى رصد ومتابعة كل المشروعات والخدمات التى تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.

كما بحث اللقاء كذلك الدعم الذى تلقته الوزارة من برنامج الغذاء العالمى فيما يخص إطلاق منصة التجارة الالكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية والحرفية "أيادى مصر" والتى نجحت فى دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصاديا وتحسين ودعم القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة فى الوصول للأسواق وخلق فرص عمل للشباب والمرأة والفتيات فى ظل الأهمية الكبيرة لعمليات التسويق الإلكترونى خلال الفترة الحالية.

وأشار محمود شعراوى إلى ترحيب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية لما عرضه خلال المجلس التنفيذى الذى عقد مؤخراً فى القاهرة حول إطلاق مبادرة "أيادى إفريقيا" للمساعدة فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية الإفريقية فى إطار حرص مصر على تعزيز قدرة مكتب إقليم شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات والذى تم افتتاحه مؤخرا.

وشهد الاجتماع أيضا سبل دعم وتطوير العلاقات بين الجانبين فى مجال التنمية الريفية وبحث كيفية دعم البرنامج للوحدات المحلية القروية وتوفير دورات تدريبية فى بعض القطاعات الخاصة وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى خصوصا للمرأة والشباب بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية واختيار 50 قرية بالمحافظات للتنفيذ فيها وكذا تدريب كوادر الإدارة المحلية فى مجال المشروعات بما يساعد فى تحقيق أقصى استفادة من الدعم المالى الذى سيقدمه برنامج الأغذية لصندوق التنمية المحلية فى خلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالقرى المختارة، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأغذية فى التطوير المؤسسى لصندوق التنمية المحلية وتطوير آليات المتابعة والتقييم والتحصيل إلكترونيا.