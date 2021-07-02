«الكاهن والرعاية» وتهنئة البابا بالسيامة الأسقفية فى مؤتمر كهنة بنى مزار

جدة - نرمين السيد - نظم مجمع كهنة إيبارشية بنى مزار والبهنسا فى الفترة من يوم الاثنين من الأسبوع الماضى وحتى الأربعاء من نفس الأسبوع مؤتمرًا للآباء الكهنة تحت إشراف نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والنائب البابوى لإيبارشية بنى مزار و البهنسا، وذلك ببيت مؤتمرات السيدة العذراء والبابا شنوده الثالث بالفاروقية، التابع للإيبارشية.





جاء المؤتمر بعنوان "الكاهن و الرعاية" وحاضر فيه من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا إسطفانوس، أصحاب النيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص. ومن الآباء الكهنة القمص موسى روفائيل "سمالوط"، والقمص رافائيل ثروت "مصر القديمة". وقدم الأنبا إسطفانوس فى كلمته الافتتاحية التهنئة باسم مجمع كهنة الإيبارشية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بمناسبة عيد السيامة الأسقفية الرابع والعشرين، لقداسته، إذ سيم أسقفا عامًا بإيبارشية البحيرة "15 يونيه 1997".

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