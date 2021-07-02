مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. القنوات الناقة

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تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهات دور ربع نهائى يورو 2020 فى مقدمتها سويسرا ضد إسبانيا وبلجيكا ضد إيطاليا.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريان اليوم:

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

نقام مباراة سويسرا امام نظيرة إسبانيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

تقام مبراة بلجيكا أمام إيطاليا ولتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام بيرو أمام باراجواي والي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناةbeIN Sports HD 5 Max

تقام البرازيل أمام تشيلي ولتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة سيراميكا كليوباترا أمام فريق أسوان التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء على قناةon time sport

تقام مباراة الانتاج الحربي امام الجونة وم المقرر إقامته في تمام الساعة السابعة مساء على قناة on time sport

تقام مباراة البنك الأهلي أمام فرريق المصري البورسعيدي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport

انتهت أحداث المباراة التي إقيمة بين النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2/2 بالتعادل الإيجابي، في تمام الساعة التاسعة مساء أمس، علي ستاد الاهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز غبراهيم عادل لاعب الفريق، بينما تعادل حسين الشحات للنادي الأهلي في الدقيقة ال50، واحرز الهدف الثاني للمارد الاحمر محمود كهربا مهاجم الأحمر.

خروج حمدي فتحي ودخول حسين الشحات في الشوط الثاني.

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يسجل الهدف الأول في الدقيقة ال47 من أحداق اللقاء عن طريق رمضان صبحي، ويأتي التعادل من النادي الأهلي بعدما احرز حسين الشحات هدف الهدف الأل للمارد الأحمر في الدقيقة ال49.

تدخل قوي يمن رامي ربيعه مدافع الأهلي علي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في الدقيقة ال57.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف