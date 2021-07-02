فيديوجراف- 7 سنوات من التمكين للمرأة

جدة - نرمين السيد - تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبى، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهوية، حيث ينحاز لها فى كافة قراراته، والتى من شأنها تمكين المرأة المصرية فى شتى المجالات.





وقدم المجلس القومى للمرأة الذى تتولى رئاسته الدكتورة مايا مرسى، عددًا من الخدمات التى من شأنها توعية المرأة، والحفاظ على صحتها، وحمياتها من العنف والتحرش. وفى عهد الرئيس السيسى، تم تشديد عقوبة التحرش، وذلك حرصا من الدولة على حماية فتيات مصر، إلى جانب تدشين حملات توعية مكثفة، أبرزها "طرق الأبواب"، والتى تحذر من خطورة ختان الإناث. وسعت الدولة إلى تمكين المرأة بشكل أكبر، وكان البرلمان خير شاهد، حيث ضم 162 نائبة، إضافة إلى المناصب الرفعية الأخرى.

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