جدة - نرمين السيد - تشهد مناطق "امتداد 15 مايو - سجن 15 مايو - مدينة الأبطال، والمثلث بحلوان" بمحافظة القاهرة، انقطاعا فى مياه الشرب، من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت .





وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع قيام الشركة بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين، والذى يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوى بالمحطة . وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منها امتداد 15 مايو .. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.