الأنبا مرقس يحتفل بعيد القديس الأسود

جدة - نرمين السيد - استقبل شعب وكنيسة القوى الأنبا موسى والشهيدة أبولونيا والأنبا كاراس السائح، بكل الحب والسعادة، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها فى نهضتها السنوية التى تقيمها الكنيسة، بمناسبة عيد شفيع الكنيسة الشهيد العظيم القوى الأنبا موسى الأسود.





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