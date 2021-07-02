/638489/ماذا-قال-موسيماني-عن-خطأ-الشناوي-وتعادل-الأهلي-أمام-بيراميدز

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أهدر الفوز في آخر ثلاث دقائق، ولم يتحكم في إيقاع المباراة، خاصة أن فريق بيراميدز لعب بـ١٠ لاعبين بعد حالة الطرد، وما حدث يعد درسًا في كرة القدم، ويحدث مع الفرق الكبيرة ويجب أن نستفيد منه.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «لسنا سعداء بكل تأكيد، كان هناك سوء حظ في لحظتين خلال المباراة: علي معلول أهدر ضربة جزاء وحدث خطأ من كابتن الفريق. الأسبوع الماضي الشناوي تصدى بشكل جيد ومعلول سجل في المباراة الماضية، تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم إن هذا اختبار لشخصية الفريق».

وأشار إلى أن مشوار الأهلي في الدوري ما زال طويلًا، ويجب أن تكون الروح جيدة ويكون هناك ثقة، على الرغم من حالة الحزن التي أصابت الجميع.

وأوضح المدير الفني أن الخطأ الذي حدث من الشناوي يحدث في كرة القدم، وهناك لاعب بحجم مبابي أهدر ضربة جزاء ودولة بحجم فرنسا خرجت من بطولة اليورو، وجميع اللاعبين الكبار أخطاؤهم واردة.

ودافع موسيماني عن الشناوي، مؤكدًا أن أي حارس يخطئ وأنه كان سببًا في إنقاذ الفريق أكثر من مرة، وهو الحارس الأول في الأهلي وحارس المنتخب الوطني.

ورفض موسيماني التعليق على فريق بيراميدز، وأكد أن الأهلي لاحت له أكثر من فرصة محققة، وجميعها كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة.

ترتيب الدوري

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نقطتين ثمينتين ببطولة الدوري الممتاز، بعد تعادله في الوقت القاتل 2 / 2 مع مضيفه بيراميدز، اليوم الخميس، في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة رقم 42 من 20 مباراة لعبها ليتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري، فيما احتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

وينشر دوت الخليج ترتيب الدوري بعد مباراة اليوم والذي جاء كالتالي:

الزمالك 61

المصري 43

الأهلي 42

سموحة 40

الاتحاد السكندري 38

إنبي 37

مصر المقاصة 36

بيراميدز 35

الجونة 35

طلائع الجيش 34

الإسماعيلي 32

سيراميكا 32

غزل المحلة 32

المقاولون 29

أسوان 24

وادي دجلة 22

البنك الأهلي 22

الإنتاج الحربي 17

سيد عبدالحفيظ

من جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في الأسبوع الـ27 للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، للتركيز في المواجهة المقبلة أمام سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام بيراميدز ولاحت له العديد من الفرص المحققة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، فضلا عن إهدار علي معلول ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، كما تصدت العرضة لتسديدة محمد شريف.

وأشار إلى أن هذه طبيعة كرة القدم، وأن مشوار بطولة الدوري صعب وطويل، والجهاز الفني سوف يعكف على علاج الأخطاء قبل المواجهات المقبلة.