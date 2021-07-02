اطلاق حملات توعية أفادت 4,459,614 .. جهود المجلس القومي للمرأة للقضاء على فيروس كورونا

/638491/اطلاق-حملات-توعية-أفادت-4459614--جهود-المجلس-القومي-للمرأة-للقضاء-على-فيروس-كورونا

قادت الدولة المصرية من خلال المجلس القومي للمرأة عملية معقدة للغاية لحياكة مجموعة من السياسات الطارئة لإستجابة الإحتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد 19، وبالفعل نجحت الدولة المصرية من خلال عمل مستمر مشترك بين المجلس الوطني للمرأة والحكومة لتبني حزمة سياسات تجاوزت 165 قرار تنفيذي للتعامل مع كافة احتياجاتها خلال الجائحة.

دوت الخليج يرصد جهود المجلس القومي للمرأة للقضاء على فيروس كورونا

حيث أصدر المجلس القومي للمرأة ورقة برامج وسياسات مقترحة بشأن خطة مصر للإستجابة السريعة لاحتياجات الخاصة للمرأة كأول حكومة مصرية على مستوى العالم تصدر هذه الورقة، وإعداد خمس نسخ من تقرير لرصد السياسات والبرامج المستجيبة الحتياجات المرأة Policy Women Tracker عن الفترة من 14 مارس إلى 31 يناير 2021 ،رصد التقرير ما يزيد عن106 تدابير وإجراءات وقائية اتخذتها الدولة المصرية داعمة للمرأة. واطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تقرير دولي لرصد جهود الدول في مراعاة احتياجات المرأة خلال تفشي الجائحة وكانت مصر هي الدولة الأولى علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب اسيا والدول العربية التي استجابت لاحتياجات المرأة خلال تفشي الجائحة .

وأعد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية قرار مصري مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الإستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير مرض فيروس كورونا كوفيد 19على النساء والفتيات تم اعتماده من الجمعية العامة" للأمم المتحدة بالإجماع. إطلق المجلس حملات التوعية للوقاية من الفيروس استفاد منها 4,459,614 بقرى ومدن ومراكز المحافظات. تم استخدام تقنية تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ حملات توعية الكترونية للحد من انشار الفيروس وارشادات للصحة النفسية وكيفية تعزيز المناعة.