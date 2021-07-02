مطران الكاثوليك بسوهاج يستقبل أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

جدة - نرمين السيد - نظمت مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، مساء اليوم الخميس، لقاء تعريفى بنواب مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج، بدعوة من الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك.





ومن جانبه رحب الأنبا توما بالنواب الحاضرين، وهنأهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة، وأعرب عن سعادته الغامرة وهو يلتقى رموز المحافظة وممثلى شعب سوهاج، مؤكدا على تطلعاته لمزيد من التعاون والتواصل مع المؤسسات التشريعية وممثليها، بما يلبى طموحات الشعب السوهاجى.

كما تطرق إلى قول قداسة البابا فرنسيس فى وثيقة الأخوة الإنسانية، والتى تم إعدادها مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر: "نتوجه للمفكرين والفلاسفة ورجال الدين والفنانين والإعلاميين والمبدعين فى كل مكان ليعيدوا اكتشاف قيم السلام والعدل والخير والجمال والأخوة الإنسانية والعيش المشترك، وليؤكدوا أهميتها كطوق نجاة للجميع، وليسعوا فى نشر هذه القيم بين الناس فى كل مكان".

وقال الأنبا توما فى كلمته: "إن وطننا الغالى ينادينا جميعا وكل واحد من موقعة لترسيخ مبدأ المواطنة، فكلنا يعلم أن مفهوم المواطنة يقوم على المساواة فى الواجبات والحقوق التى ينعم فى ظلالها الجميع بالعدل؛ لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة فى مجتمعاتنا، والتخلى عن الاستخدام الإقصائى لمصطلح الأقليات الذى يحمل فى طياته الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد لبذور الفتن والشقاق، ويصادر على استحقاقات وحقوق بعض المواطنين الدينية والمدنية، ويؤدى إلى ممارسة التمييز ضدهم".

واختتم كلمته بالقول: "أيها الأصدقاء الأعزاء، باسم الله الذى خلق البشر جميعا متساوين فى الحقوق والواجبات والكرامة، ودعاهم للعيش كإخوة فيما بينهم ليعمروا الأرض، وينشروا فيها قيم الخير والمحبة والسلام. أود أن أعبر مرة أخرى عن شكرى الصادق لكل ما صنعتموه وما زلتم تصنعونه من أجل بناء مجتمع مؤسس على الوحدة الأخوية والتضامن والوئام، خدمتكم للخير العام عمل نبيل، اسأل الله القدير أن يؤيدكم فى مسؤولياتكم، وأن يرشدكم جميعا على طريق الحكمة والعدل والحقيقة، لكل واحد منكم، ولعائلاتكم وأحبائكم وللشعب المصرى الأصيل بأسره، أسأل الله وافر البركات الإلهية عليكم جميعا".

وأكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حرصهم على تلبية دعوة الأنبا توما، للمشاركة فى اللقاء التعريفى، مؤكدين على دعم أطر التعاون والتنسيق مع نيافته خلال المرحلة القادمة، بما يعزز الجهود من أجل خدمة المواطنين والوطن وبخاصة الشعب السوهاجى، معربين عن تطلعهم لاستمرار التواصل وتبادل الرؤى بينهم، بما ينعكس على المجتمع ككل من أجل خدمة قضايا الوطن والمواطن.

يأتى هذا اللقاء انطلاقا من مسئولية ورؤية الكنيسة الكاثوليكية تجاه المجتمع لتكن كنيسة أكثر تضامنا وفاعلية مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.

شارك فى اللقاء عدد من الآباء الكهنة والراهبات بايبارشية سوهاج، وقد حضر من أعضاء مجلس النواب النائب سامى سوس، النائبة نانسى نعيم، النائبة عبلة الهوارى، النائبة غادة الضبع، النائب احمد عواجة، النائبة رقية الهلالى، النائب محمد لبيب، النائب حاتم مبارك، النائب عاطف كعربان، ومن أعضاء مجلس الشيوخ النائب عبدالحكيم العش، النائب مصطفى قدرى الشريف، النائب مجدى القاضى، النائب خالد أبو الوفا.