فيديو - أحمد الطاهرى : ربنا رزقنا بقائد عظيم فى 30 يونيو أعاد لمصر مكانتها

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد الطاهرى، إن ذكرى ثورة 30 يونيو بمثابة عيد لكل المصريين، مشيرا إلى أن فيلم القرار أظهر مشاعر طيبة لدى المصريين وأكد أن الأمة المصرية لا يفرض عليها هوى سوى الهوى المصرى.





وأضاف أحمد الطاهرى فى برنامجه "60 دقيقة" المذاع على قناة extra news، اليوم الخميس: "فيلم القرار تسبب فى حالة من المشاعر المختلفة لدى المصريين ورأينا فى الفيلم الفشل والانهيار قبل 30 يونيو، ورأينا أن الشعب المصرى عظيم ولا يستطيع أحد أن يفرض عليه شىء". وتابع: "ربنا رزقنا بقائد عظيم بطل أقسم أن يعيد لمصر مكانتها بين الأمم وعندما رأينا الخراب علمنا قيمة الإنجاز والتطور والتنمية، وحفظ الله القائد الرئيس السيسى الذى أنقذ مصر بقرار".

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