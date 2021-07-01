/638485/كشف-منشطات-على-5-من-نجوم-الأهلي-وبيراميدز-عقب-مواجهة-الدوري

خضع 5 من نجوم الأهلي وبيراميدز لكشف المنشطات، عقب انتهاء مباراة الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على إستاد السلام.

وخضع 3 لاعبين من نادي بيراميدز و2 من الأهلي لكشف المنشطات، وهم: نبيل دونجا لاعب بيراميدز. محمد حمدي لاعب بيراميدز. عمر جابر لاعب بيراميدز. علي معلول لاعب الأهلي. رامي ربيعة لاعب الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز التسجيل في شباك الأهلي، في الدقيقة «47».

وسجل حسين الشحات لاعب الأهلي هدف التعادل في شباك بيراميدز، في الدقيقة «50».

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام بيراميدز في الدقيقة 62.

وسجل محمود «كهربا» هدفًا ثانيًا للأهلي في شباك بيراميدز في الدقيقة 81.

وأدرك إيريك تراوري التعادل أمام الأهلي بهدف مثير في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع.

وفي الشوط الأول، ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفًا للأهلي في شباك بيراميدز بداعي التسلل سجله محمد مجدي «أفشة» في الدقيقة 25.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثالث بجدول الترتيب من 20 مباراة، في المقابل رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 35 بالمركز الثامن من 23 مباراة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 61 من 27 مباراة.