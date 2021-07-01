/638484/البنك-العربي-الافريقي--ازاي-تقدم-على-قرض-بسهولة

البنك العربي الافريقي يسهل على عملاءه التقديم على قروض بكل سهولة، وذلك من خلال الرد عليهم من خلال الصفحة الرسمية من البنك العربي الافريقي على فيسبوك حيث أن البعض يسأل عن طريقة التقديم على القروض.

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