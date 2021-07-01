/638483/التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-الأهلي-وبيراميدز-بالدوري

انتهت أحداث المباراة التي إقيمة بين النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2/2 بالتعادل الإيجابي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، علي ستاد الاهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز غبراهيم عادل لاعب الفريق، بينما تعادل حسين الشحات للنادي الأهلي في الدقيقة ال50، واحرز الهدف الثاني للمارد الاحمر محمود كهربا مهاجم الأحمر.

خروج حمدي فتحي ودخول حسين الشحات في الشوط الثاني.

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يسجل الهدف الأول في الدقيقة ال47 من أحداق اللقاء عن طريق رمضان صبحي، ويأتي التعادل من النادي الأهلي بعدما احرز حسين الشحات هدف الهدف الأل للمارد الأحمر في الدقيقة ال49.

تدخل قوي يمن رامي ربيعه مدافع الأهلي علي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في الدقيقة ال57.

ضربة جزاء للنادي الاهلي في الدقيقة ال بعد تدخل قوي من إبراهيم حسن لاعب براميدز علي حسين الشحات في الدقيقة ال60، وعلي معلول يهدر،بطاقة صفراء لأحمد فتحي بعد تخل قوي علي علي معلول في الدقيقة ال61.

خروج عبدالله السعيد في الدقيقة ال63، ودخول أحمد الشيخ

تصدي قوي من أحمد الشناوي في الدقيقة 73 من هدف محقق لطاهر محمد طاهر.

تدخل قوي على أحمد الشناوي حارس بيراميدز في الدقيقة 74ونزول طاقم العلاج.

دخول صلاح محسن ومحمود كهربا لاعبى الأهلي وخروج طاهر محمد طاهر واكرم توفيق في الدقيقة ال77، وخروج إبراهيم حسن، احرز محمود كهربا لاعب الأهلي الهدف الثاني للمارد الاحمر في الدقيقة ال81

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف

وجاءت قائمة الفريق كالأتي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.