برقم لوحة التراخيص يمكن إجراء الاستعلام عن مخالفات مرور مصر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - الآن في ظل التحول الرقمي التي تشهده مصر، يمكن الاستعلام عن مخالفات مرور مصر برقم لوحة التراخيص 2021, ويتم ذلك من خلال المنصة الالكترونية التابعة للنيابة العامة المصرية، ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر شبكة الإنترنت. وعليه فتظل خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من أكثر الخدمات اهتماماً لدي شريحة واسعة في مصر، وعلى ذلك فنتناول في هذا التقرير رابط استعلام مخالفات المرور 2021, وتفاصل وأنواع المخالفات المرورية، كما نتطرق أيضاً إلي خطوات تقديم التظلم على مخالفات المرور.

دليل بأنواع المخالفات المرورية 2021

هناك عدة ضوابط وشروط للسير على الطرقات العامة والداخلية، حيث تطرق قانون المرور الجديد إلي تجريم العديد من المخالفات وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، وذلك نظراً لشدة الخطورة المترتبة عليها في حال ارتكابها، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المارة وقائدي المركبات. وعليه فنتطرق إلي بيان المخالفات المرورية التي تستوجب عقوبة، ثم الاستعلام عن مخالفات مرور مصر، والتي يمكنك معرفتها من خلال التالي؛

– القيادة في حارة الإتجاه المعاكس، حيث يقع على مرتكبيها عقوبة جنائية، وذلك إلي جانب الغرامات المالية المغلظة.

– تخطي الإشارة المرورية على غير العادة، كذلك تستوجب تنفيذ عقوبة جنائية على مرتكبها.

– السير بسرعة كبيرة في الحارات والمناطق المأهولة بالسكان.

– عدم وضع المثلث العاكس، والملصق الإليكتروني، وكذلك حزام الأمان.

– الوقوف في أماكن غير مصرح الوقوف بها.

– تركيب حاجب للروئية على زجاج السيارة.

– عدم تركيب اللوحة المعدنية، أو ضمسها.

– تركيب عدد أكثر من المسوح به (نقل).

رابط الاستعلام عن مخالفات مرور مصر برقم اللوحة 2021

يمكن إجراء الاستعلام على مخالفات المرور بالرقم القومي، من خلال إتباع 4 خطوات في أقل من دقيقة، فقط يجب توفير بيانات دقيقة لمالك السيارة وبيانات لوحة التراخيص، ومن ثم إتباع مايلي؛

الضغط على رابط موقع نيابة المرور في مصر،

اختيار أيقونة الخدمات المرورية.

كتابة بيانات قائد السيارة، متضمنة الرقم القومي.

ثم القيام بإجراء عملية الاستعلام.

كيفية تقديم التظلمات على مخالفات نيابة المرور

من خلال موقع النيابة العامة يمكن كذلك تقديم نموذج التظلم على المخالفات المرورية، وعليه فهناك عدة خطوات يجب اتباعها لاستكمال إجراءات نموذج التظلم بنجاح، والتي تتمثل في:

– الدخول على موقع النيابة العامة، الموضح أعلاه.

– إختيار أيقونة التظلمات.

– إختيار المخالفة المراد ملئ نموذج التظلم عليها.

– كتابة أسباب تقديم التظلم.

– وأخيراً إضغط على أيقونة التظلم.

وجدير بالذكر أنه لا يمكنك التظلم على المخالفة أكثر من مرة واحدة، كما لابد من وجود أسباب مقنعة تستوجب تقديم تظلم، كما يجب إجراء عملية الاستعلام عن مخالفات مرور مصر برقم لوحة التراخيص، ثم التوجه إلى اتخاذ إجراءات التظلم في حالة وجود تسجيل مخالفة مرورية.