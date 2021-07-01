فيديو - ظهر فى فيلم القرار .. أحمد الطاهرى يعرض تقريرًا عن مستشار ترامب

جدة - نرمين السيد - عرض الإعلامى أحمد الطاهرى، خلال برنامجه "60 دقيقة" الذى يعرض على فضائية "إكسترا نيوز" معلومات عن جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق فى فترة رئاسة دونالد ترامب، بعد ظهوره بفيلم "القرار" متحدثا عن الفترة الصعبة التى مرت بها مصر بسبب أفعال الإخوان الإرهابية.





وقدم التقرير معلومات عن "جون بولتون"، حيث إنه كان يعمل مستشارًا للأمن القومى فى إدارة دونالد ترامب، ومندوب أمريكا فى الأمم المتحدة بإدارة جورج بوش الابن، كما عمل مساعدًا لوزير الخارجية فى إدارة جورج بوش الأب، وعمل وكيلا لوزارة الخارجية إبان عصر الوزير كولين باول. كما أوضح التقرير أنه عمل مساعدا لوزير العدل فى إدارة رونالد ريجان، وبدأ العمل السياسى فى الشؤون الدولية من عام 1974، ويعد من أهم صقور تيار المحافظين الجدد فى الحزب الجمهورى، ورفض توظيف الإسلام السياسى لتنفيذ الأجندة الأمريكية.

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