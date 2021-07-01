/638480/ميدو-يفتح-النار-على-دونجا-بعد-الطرد-صورة

هاجم أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية لاعب فريق بيراميدز نبيل دونجا والذي تم طرده منذ قليل في مباراة الأهلي وبيراميدز التي تقام الآن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي .

وتم طرد نبيل دونجا خلال الشوط الأول من المباراة بعد رجوع الحكملفار بعدما تدخل بشكل متهور على قدم حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي، وعلق ميدو على ذلك وقال أنه لاعب لا يستحق الاموال التي يتقاضاها في بيراميدز .

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “ انا عمري ما شوفت لاعيب عنده انذار يخش في كوره مشتركه كده في ماتش كبير..دونجا نموذج لبعض اللاعيبه اللي بياخدوا فلوس اكتر بكتير من اللي يستحقوها سواء من الناحيه الفنيه او من حيث شخصيته في الملعب!!”

ويقدم دوت الخليج متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وبيراميدز والتي تلعب الآن على استاد الأهلي WE السلام .

وبدأ الأهلي تلك المباراة بتشكيلة مكونة من كل من :

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل بيراميدز

فيما بدأ بيراميدز المباراة تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.

قائمة الأهلي

ويلعب الأهلي تلك المباراة بقائمة مكونة من كل من

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.