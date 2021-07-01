/638474/حسين-الشحات-يتعادل--للنادي-الأهلي-في-وقت-قياسي-فيديو

استطاع حسين الشحات أن يسجل هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة الخمسين من عمر الشوط الثاني والمباراة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز الآن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي .

وسجل إبراهيم عادل هدف لفريق بيراميدز في الدقيقة السابعة والأربعين بعد كرة بينية من رمضان صبحي، ولكن سرعان ما تعادل الاهلي عن طريق حسين الشحات في الدقيقة الخمسين بعد ارتداد تسديدة من أحمد الشناوي سددها محمد مجدي أفشة .

هدف الاهلي الاول في بيراميدز حسين الشحات 🔥🦅 pic.twitter.com/wadL06pK0z — عالم الاهلي 🦅❤️ (@AhIy0) July 1, 2021

ويقدم دوت الخليج متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وبيراميدز والتي تلعب الآن على استاد الأهلي WE السلام .

وبدأ الأهلي تلك المباراة بتشكيلة مكونة من كل من :

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل بيراميدز

فيما بدأ بيراميدز المباراة تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.

قائمة الأهلي

ويلعب الأهلي تلك المباراة بقائمة مكونة من كل من

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.