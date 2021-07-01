شوط سلبي بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي.

جاءت بدالية المباراة حماسية ونشطة للغاية من جانب الفريقين خاصة من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف مُباغت للمارد الأحمر.

قبل أن يرد بيراميدز بأكثر من هجمة عن طريق أبراهيم عادل وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.

وأشهر محمد عادل حكم المباراة بطاقة صفراء لحمدي فتحي لاعب الأهلي للخشونة مع أبراهيم دجلة في الدقيقة 21 ..أستحوذ بيراميدز على مجريات المباراة ووسط الملعب وكاد يُسجل هدفاً عن طريق رمضان صبحي ،لكن الكرة كانت ضعيفة وأمسك بها محمد الشناوي.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأحمد أيمن منصور ويحاول الأهلي استعادة وسط الملعب الذي سيطر عليه بيراميدز.

ونال إبراهيم عادل بطاقة صفراء للخشونة مع رامي ربيعة في الدقيقة 38 ، قبل أن يُشهر الحكم بطاقة صفراء لـ نبيل عماد دونجا للخشونة المبالغ فيها مع حمدي فتحى.

وألغى الحكم هدف سجله أفشة للأهلي بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفار ، ونال دونجا بطاقة حمراء مباشرة بعد خشونة مُجددة ليتم طرده قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق،خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي،خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

بينما دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوى،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي،خط الهجوم: إبراهيم عادل.

يحتل المارد الاحم المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه 4 لقاءات مؤجلة