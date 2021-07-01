جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الأب باسكوالى، راعى الكنيسة، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، ورامى ماهر، المدير التنفيذى للمكتب الإيبارشى، وأعضاء مكتب الكرمة، المشرف على مشروع النادى الإيبارشى، والأخوات الراهبات.
تضمنت الزيارة إطلاع البطريرك على أعمال الإنشاءات الأخيرة، كما قدم غبطته التهنئة للحاضرين والقائمين على هذا المشروع بالتهنئة، لاقتراب خروج هذا الصرح الكبير إلى النور، مختتمًا الزيارة بالصلاة، ومباركة هذا المشروع.
الجدير بالذكر أن النادى الإيبارشى يحتوى على عدة خدمات متنوعة ومنها: منطقة مخصصة لجلوس العائلات، وأخرى للأطفال، وملعب لكرة القدم، وغيرها من الخدمات المتميزة التى يقدمها نادى الإيبارشية البطريركية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك يتفقد أعمال الإنشاءات الأخيرة لمشروع النادى الإيبارشى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.