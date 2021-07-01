بطريرك الكاثوليك يتفقد أعمال الإنشاءات الأخيرة لمشروع النادى الإيبارشى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الأب باسكوالى، راعى الكنيسة، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، ورامى ماهر، المدير التنفيذى للمكتب الإيبارشى، وأعضاء مكتب الكرمة، المشرف على مشروع النادى الإيبارشى، والأخوات الراهبات.

تضمنت الزيارة إطلاع البطريرك على أعمال الإنشاءات الأخيرة، كما قدم غبطته التهنئة للحاضرين والقائمين على هذا المشروع بالتهنئة، لاقتراب خروج هذا الصرح الكبير إلى النور، مختتمًا الزيارة بالصلاة، ومباركة هذا المشروع.

الجدير بالذكر أن النادى الإيبارشى يحتوى على عدة خدمات متنوعة ومنها: منطقة مخصصة لجلوس العائلات، وأخرى للأطفال، وملعب لكرة القدم، وغيرها من الخدمات المتميزة التى يقدمها نادى الإيبارشية البطريركية.