محافظة الجيزة: غلق جزئى بشارع الأهرام بالاتجاهين لمدة 3 أيام 

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، فإنه قد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق "غاز طبيعى" المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.





وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئى بشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021، وحتى صباح يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط دون تعطيل حركة المرور. ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الأعمال المشار إليها. وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة، لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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