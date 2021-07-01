/638467/كيف-مكنت-القيادة-السياسية-المرأة-المصرية-إقتصاديا

عمل المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي علي زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات لتمكينها من دخول سوقالعمل، كما يسعى إلى تشجيعها على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ورفع معدلات الحصولعلى الخدمات المالية للتوسع في مجال ريادة الأعمال.

واستفادت المرأة من أنشطة المجلس خالل الفترة 2016- 2021ما يزيد عن } 750 ألف { سيدة من جميع محافظات الجمهورية، من خلال الشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين ، وُيعدمنصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرةلتضيق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية.

تضمنت الجهود أيضا الشمول المالي للمرأة حيث عمل المجلس مع الحكومة على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة الاقتصادي. ووقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مـذكرة تفـاهم تعـد هي الأولى مـن نوعهـا حـول العـالمللعمـل علـي تعزيـز الشـمول المـالي للمـرأة وتعزيـز مجموعـات اإلدخار واإلقراض والرقمنـة واسـتخدام وسـائلالتكنولوجيا الحديثة حيث يتم تنفيذ مرحلة جديدة من المشروع ليستهدف 250 ألف سيدة لتكوين ما يقرب من 11 ألف مجموعة ادخارية في تسع محافظات هي المنيا، بني سويف، قنا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، القليوبية،الشرقية، البحيرة

تضمنت أيضا شراكة مع البنك الزراعي المصري في منح كروت ميزة لما يقرب من 7 أالف و 500 سيدة من المحافظات وبحيالأسمرات. وأخري بتسويق للمنتجات المصرفية والقروض متناهية الصغر مثل باب رزق ويضم المجلس في قاعدة بياناته شبكة من رائدات األعمال تضم ما يقرب من 300 من صاحبات الحرف اليدويةمن جميع المحافظات، يتم تقديم الخدمات التسويقية لهن من خالل اشراكهن في المعارض التسويقية المحليةوالدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل المعارض التي تنظمها وزارة التضامن االجتماعي ومباردة ابداع منمصر لبنك الإسكندرية، كما قام المجلس بالشراكة مع البنك ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بإصدارسلسلة من الكتالوج الإلكتروني "المصرية" ليضم منتجات صاحبات الأعمال. وفي سياق أخر تم التعاون أيضالتسويق منتجات السيدات على موقع جوميا. كما قدم لهن المجلس عدة دورات تدريبية حول كيفية إدارة السوقوالتسويق الاليكتروني.

من خلال مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة تم تنفيذ عدة أنشطة من أهمها افتتاح وتطوير سوقزنين كسوق صديق للمرأة ، برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتدريب المهني وروح المبادرة للمشاريعالصغيرة والمتوسطة ومع إستهداف الخريجين الجدد، برنامج تطوير ال حرف اليدوية ، إطالق أول مركز للتطوير وريادةالأعمال المجتمعي Hub Innovation Social ،مليون مستفيد/ة تم إطلاق مبادرة "مصر تعمل" بهدف بناءمهارات الرجال و النساء وتوفير الخدمات لهم، حملة "ساعة البرمجة" لزيادة وعي ومهارات النساء من خلالتزويدهن بأسس علوم الكمبيوتر وتعليمهن الساسيات برمجة الحواسب، مخيم بيئي في 6 محافظات بغرض توعية النساء بالمشروعات المدرة للدخل الصديقة للبيئة، برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدمًا(Ahead GET ،(برنامج IBDL شهادة الرخصة الدولية لقيادة االعمال بالتعاون مع شركة الرخصة الدولية لقيادةالأعمال، برامج الإرشاد السريع، مبادرة المطبخ المجتمعي "Mumm ،”مبادرة المشغل لتدريب السيدات علىحرفة الخياطة .

وقد أطلق المجلس المنصة االلكترونية قوتي في حرفتي ، لتسليط الضوء على صاحبات الحرف وربطهن برائداتالأعمال لزيادة الفرص في الدخول في سوق العمل. ووصل عدد الأعضاء على المنصة 730 عضوة